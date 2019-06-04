Банки получили заявки на открытие эскроу-счетов для 27% запланированных проектов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские банки в рамках перехода жилищного строительства на проектное финансирование получили заявки на 27% всех проектов, которые должные перейти на эскроу-счета. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании, которое президент России Владимир Путин провел с членами правительства РФ.

"Сейчас у нас, я могу дать цифры, мы ведем мониторинг со стороны банка. Работают 17 банков. Они получили 1337 заявок из 72 субъектов федерации. Причем заявки эти увеличиваются с каждым месяцем: прирост в феврале был 194 заявки, март - 350, апрель по 20 мая - 592. По тем данным, которые мы получили из Минстроя, что ориентировочно на эскроу-счета должно перейти 4227 проектов. Сейчас поступили заявки от 27% тех, кто, предполагается, [должен] перейти к эскроу-счетам. То есть не от всех еще поступили заявки, кто должен переходить на эскроу-счета", - сказала Набиуллина.

Также глава ЦБ добавила, что в основном заявки поступают из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Помимо этого она отметила, что пока срок рассмотрения заявок на открытие эскроу-счетов выше рекомендованных 45 дней, однако крупные банки установили себе сокращенный срок рассмотрения.

"Нами действительно разработаны рекомендации для банков по взаимодействию с застройщиками. Установлен рекомендуемый срок рассмотрения заявки - 45 дней. Сейчас пока эти сроки больше - 68. Но крупные банки поставили себе сроки меньше - до 25 дней. И наша задача - отработать процедуру, чтобы сроки рассмотрения сокращались", - добавила она.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что пока активно открывают эскроу-счета только госбанки. Так, по его словам, только Сбербанк, ВТБ И ДОМ.РФ в основном взаимодействуют с застройщиками жилья по открытию эскроу-счетов.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договору долевого участия.