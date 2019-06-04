Глава ДОМ.РФ: спрос на первичном рынке увеличит уверенность граждан в достройке жилья

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Повышение уверенности граждан в достройке жилья увеличит спрос на первичном рынке. Такое мнение высказал гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник на совещании президента с членами правительства.

"Мы видим, что повышение уверенности граждан в достройке увеличит спрос на первичном рынке жилья. В первую очередь, это связано с переходом на новую систему финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов", - отметил Плутник.

По данным ДОМ.РФ, число граждан, которые взяли новые ипотечные кредиты, за четыре месяца выросло на 2%. "В день на стадии строительства продается около 1,7 тыс. строящихся квартир, половина из них - с использованием ипотечных кредитов. Ипотека продолжает оставаться основным инструментом улучшения жилищных условий", - добавил гендиректор.

Сейчас ставка по ипотеке на строящееся жилье составляет порядка 10,3%, отметил Плутник. Он также рассказал, что ДОМ.РФ совместно с Минфином и ЦБ готовит программу по увеличению доступности фондирования ипотеки, чтобы снизить процентную ставку.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.

В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.