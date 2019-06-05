В Новосибирске после семи лет простоя ввели в эксплуатацию долгострой на 346 квартир

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области ввели в эксплуатацию долгострой на улице Беловежской в областном центре. При строительстве здания были привлечены средства 334 дольщиков, проект завершен при использовании мер господдержки, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"С 2010 года при активном содействии регионального правительства удалось достроить порядка 100 проблемных объектов - один из них, на улице Беловежской в Новосибирске вводится в эксплуатацию сегодня, жильцам в ближайшее время начнут выдавать ключи. Также за последнее время в Новосибирске нам удалось сдвинуть с мертвой точки процесс достройки по таким проблемным объектам, как долгострои на улице Тульская, улице Залесского: по ним поставлена четкая задача - сдать до конца 2019 года", - цитирует пресс-служба губернатора Андрея Травникова.

Уточняется, что в 2015 году в области был принят закон о масштабных инвестиционных проектах, которые позволяют без проведения торгов передавать в аренду застройщику перспективные участки земли под строительство с условием, что 2,5% от всей возведенной жилплощади - минимум 10 тыс. кв. м - застройщик обязуется передать властям для решения проблемы обманутых дольщиков.

По данным пресс-службы, в доме 346 квартир общей площадью более 16,2 тыс. кв. м, количество дольщиков - 334 человека.

Сообщается, что при использовании мер господдержки, в числе которых также субсидии на оплату договоров технологического подключения проблемных объектов к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования, с 2010 года в регионе сдали около 100 таких объектов.

Проблема обманутых дольщиков остро стоит в регионе. В 2018 году, по оценке властей, в области было 50 долгостроев, на решение проблемы необходимо порядка 12 млрд рублей. При этом генпрокурор РФ Юрий Чайка ранее упоминал регион в числе самых проблемных в этом отношении. Сейчас в области 57 проблемных домов, в реестре обманутых дольщиков числятся 1 тыс. 409 человек.