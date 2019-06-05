Депутат Ресин призвал энергетиков оперативно подключить проблемный дом "СУ-155" в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Депутата Госдумы, советника мэра Москвы Владимир Ресин обратился к электросетевым и энергокомпаниям с просьбой составить график для оперативного подключения проблемного дома "СУ-155" в районе Северное Чертаново Москвы. Об этом сообщила его пресс-служба в среду.

"Я обращаюсь к представителям МОЭК (теплоснабжающая организация Москвы - прим. ТАСС) и МОЭСК (крупнейшая электросетевая компания города - прим. ТАСС), сейчас довольно много подводных камней в проекте именно по вашей части, которые не зависят от строителей. Именно поэтому необходимо в ближайшее время разработать отдельный график проведения внешних инженерных коммуникаций по объекту и план работы по благоустройству. Сейчас "золотое" летнее время, которое нужно использовать по максимуму для прокладки необходимых коммуникаций <...> Городом будет сделано все, чтобы в январе 2020 года дольщики [этого дома] получили ключи от своих долгожданных квартир", - сказал Ресин на закрытом заседании возглавляемой им рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы.

Жилой дом, больше известный как "проблемный объект на Балаклавском проспекте, 33", достраивается с 2018 года. Закончено оформление земельно-имущественных отношений. По данным пресс-службы, в ближайшее время ожидается ответ экспертизы на строительство второй очереди, предназначенной для инвестиционной реализации. "Я рассчитываю, что все работы, включая благоустройство территории, будут, самое позднее, закончены в начале следующего года", - сказал Ресин. Он подчеркнул, что вопросы инвестиционной составляющей проекта будут решаться после того, как дольщики заселятся в собственное жилье.

Один из крупнейших российских строительных холдингов "СУ-155" в 2015 году объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство, завершением большинства объектов "СУ-155" занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - Банк ДОМ.РФ) - компания "РК-Строй". Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышал по состоянию на начало 2019 года 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России.

Холдинг "СУ-155" через аффилированные жилищно-строительные кооперативы до момента банкротства вел в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам в районах Новые Черемушки, Северное Чертаново, Фили-Давыдково, Нагатино-Садовники и городском округе Щербинка. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала. Первый из проблемных объектов "СУ-155" - в районе Фили-Давыдково - введен в эксплуатацию в июле 2017 года. По двум домам в Щербинке, где возобновление строительства признано невозможным, было принято решение о выплате компенсаций участникам строительства.