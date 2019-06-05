Власти Липецкой области нашли компании для достройки почти всех домов обманутых дольщиков

ЛИПЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области нашли инвесторов, которые согласились достроить почти все дома для обманутых дольщиков, сообщил в среду временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов на встрече с инициативными группами граждан и представителями застройщиков.

"По большинству домов найдены инвесторы, есть сложные ситуации, разбираемся с каждой, чтобы решить проблемы граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков", - сказал Артамонов.

Он отметил, что в настоящее время в региональный реестр проблемных объектов включено 15 многоквартирных домов. Причем наиболее сложная в юридическом плане процедура ведется относительно одного из них, расположенного в областном центре на улице 50-летия НЛМК. Там из-за того, что изначальный застройщик самовольно изменил проектную документацию, необходимо восстановить права граждан, заключивших договора, а также решить вопрос достройки без нарушения закона и требований технических регламентов.

В связи с этим Артамонов также напомнил, что власти сейчас разрабатывают проект изменений в региональный закон о защите прав пострадавших участников долевого строительства, вводя в него дополнительную меру поддержки. "Предлагается предусмотреть предоставление жилых помещений гражданам застройщиками, осуществляющими завершение строительство иных проблемных объектов", - отметил врио главы администрации.

Впрочем, имеются недочеты и в работе уже новых инвесторов, вызвавшихся достроить проблемные дома. Так, пришедшая в конце апреля на один из объектов компания до сих пор не начала деятельность на площадке, хотя дом по плану должен быть сдан уже к концу 2019 года. Артамонов в рамках встречи пригрозил представителям застройщика его заменой. "Жители будут следить за всем и пришлют мне фото со строительной площадки", - заключил он.