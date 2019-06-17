Секреты фасадов доходных домов Москвы

Многостилье архитектуры в начале XX века, когда в Москве активно строились доходные дома, в полной мере проявилось в облике их фасадов. Элитные дома или дома с "барскими" квартирами отличались особенно нарядной отделкой, которая подчеркивала высокое социальное положение обитателей и одновременно служила рекламой домовладельца. Прекрасный пример - доходный дом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре, 6/1. Его фасад украшен многочисленными изображениями сказочных животных и масонскими знаками: фигура вольного каменщика в фартуке, химеры, гаргульи, летучие мыши, а под одним из балконов спряталась огромная красноглазая саламандра - древний алхимический символ.

Описание Доходный дом страхового общества "Россия" © Александр Зеликов/ТАСС

По некоторым данным, обрамляющие окна колонны раньше были выкрашены в белый и черный цвета - это отсылка к двум столбам, согласно Библии стоявшим в храме Соломона в Иерусалиме: Яхин и Боаз, "утвержденный богом" и "утвержденный силой". Под самой крышей здания можно увидеть фигуру слона - символ победы Христа над смертью. Масонские символы нечасто встречаются на доходных домах Москвы. Уникален в этом отношении доходный дом М. М. Малышева на Большой Полянке, 44. Здание в духе неоклассицизма отличает богатое убранство фасада. Архитектор Густав Гельрих для его украшения использовал популярные неоклассические декоративные детали: вазы, медальоны, картуши, гирлянды. Лепные панно отсылают к древнегреческой мифологии: это фигуры античных богинь или нимф, воины в шлемах, узнаваемый меандровый орнамент и узор из листьев аканта. Меандровая лента у древних символизировала течение человеческой жизни и путь к добродетели.

Фото {{sliderIndex+1}} из 3 Развернуть {{sliderIndex+1}} / 3 Описание Барельеф с изображением античных богинь или нимф © PSN Group Медальоны с воинами в шлемах, меандровым узором и изображением листьев аканта © PSN Group Барельеф с изображением старца с рогом изобилия на плече, пирамидой и пальмой © PSN Group

На фасаде здания есть и масонские символы - например, шестиконечная звезда, образующаяся при наложении двух треугольников, такой знак изображают на медалях масонов США. Еще более загадочным представляется барельеф старца с рогом изобилия на плече, пирамидой и пальмой - все эти атрибуты встречаются в символике "вольных каменщиков". Однако нет никаких данных о принадлежности архитектора Гельриха или домовладельца Михаила Малышева к одной из масонских лож Российской империи, как нет и объяснения тому, как соответствующие символы появились на фасаде здания. Совсем недавно здание на Большой Полянке получило новую жизнь: была проведена колоссальная работа по реставрации фасада, сохранению композиции дома и его архитектурной исключительности. В 2018 году проект занял второе место в конкурсе "Архитектурное наследие" как один из лучших примеров реставрации исторического здания. Восстановление дома проводилось в рамках строительства комплекса элитных особняков "Полянка/44". У его нынешних жильцов есть возможность прикоснуться к истории в своих новых квартирах, а отреставрированные фасады с лепным декором станут антикварной оправой их жизни.

Фото {{sliderIndex+1}} из 2 Развернуть {{sliderIndex+1}} / 2 Описание Фрагмент фасада дома на Большой Полянке, 44 © PSN Group Фрагмент отреставрированного фасада дома на Большой Полянке, 44 © PSN Group

Рассказ о необычных фасадах московских доходных домов будет неполным без упоминания дома Г. Е. Бройдо в Плотниковом переулке, 4/5. Фриз фасада дома, который в народе прозвали "Дом с писателями", представляет собой композицию из 19 барельефов - повторяющихся фигур А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого в античных одеждах, а также припавших к ним муз и Аполлона. Происхождение фриза до сих пор точно не установлено, несмотря на многолетние изыскания специалистов. Интересную историю имеет и доходный дом Ф. Плевако на Новинском бульваре, 18а. Его фасад украшают яркие панно из майолики, выполненные по эскизам Михаила Врубеля. Всю керамическую плитку, которая использовалась для облицовки доходного дома, изготовили в Абрамцевской гончарной мастерской, принадлежавшей меценату и промышленнику Савве Мамонтову. Во время строительства здания Мамонтов подарил панно адвокату Федору Плевако в знак благодарности за успешную защиту в суде и оправдательный приговор.

Описание Доходный дом З. А. Перцовой © Лев Федосеев/ТАСС