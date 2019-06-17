Секреты фасадов доходных домов Москвы

Многостилье архитектуры в начале XX века, когда в Москве активно строились доходные дома, в полной мере проявилось в облике их фасадов. Элитные дома или дома с "барскими" квартирами отличались особенно нарядной отделкой, которая подчеркивала высокое социальное положение обитателей и одновременно служила рекламой домовладельца.
Прекрасный пример - доходный дом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре, 6/1. Его фасад украшен многочисленными изображениями сказочных животных и масонскими знаками: фигура вольного каменщика в фартуке, химеры, гаргульи, летучие мыши, а под одним из балконов спряталась огромная красноглазая саламандра - древний алхимический символ.
По некоторым данным, обрамляющие окна колонны раньше были выкрашены в белый и черный цвета - это отсылка к двум столбам, согласно Библии стоявшим в храме Соломона в Иерусалиме: Яхин и Боаз, "утвержденный богом" и "утвержденный силой". Под самой крышей здания можно увидеть фигуру слона - символ победы Христа над смертью.
Масонские символы нечасто встречаются на доходных домах Москвы. Уникален в этом отношении доходный дом М. М. Малышева на Большой Полянке, 44. Здание в духе неоклассицизма отличает богатое убранство фасада. Архитектор Густав Гельрих для его украшения использовал популярные неоклассические декоративные детали: вазы, медальоны, картуши, гирлянды. Лепные панно отсылают к древнегреческой мифологии: это фигуры античных богинь или нимф, воины в шлемах, узнаваемый меандровый орнамент и узор из листьев аканта. Меандровая лента у древних символизировала течение человеческой жизни и путь к добродетели.
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На фасаде здания есть и масонские символы - например, шестиконечная звезда, образующаяся при наложении двух треугольников, такой знак изображают на медалях масонов США. Еще более загадочным представляется барельеф старца с рогом изобилия на плече, пирамидой и пальмой - все эти атрибуты встречаются в символике "вольных каменщиков". Однако нет никаких данных о принадлежности архитектора Гельриха или домовладельца Михаила Малышева к одной из масонских лож Российской империи, как нет и объяснения тому, как соответствующие символы появились на фасаде здания.
Совсем недавно здание на Большой Полянке получило новую жизнь: была проведена колоссальная работа по реставрации фасада, сохранению композиции дома и его архитектурной исключительности. В 2018 году проект занял второе место в конкурсе "Архитектурное наследие" как один из лучших примеров реставрации исторического здания. Восстановление дома проводилось в рамках строительства комплекса элитных особняков "Полянка/44". У его нынешних жильцов есть возможность прикоснуться к истории в своих новых квартирах, а отреставрированные фасады с лепным декором станут антикварной оправой их жизни.
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Рассказ о необычных фасадах московских доходных домов будет неполным без упоминания дома Г. Е. Бройдо в Плотниковом переулке, 4/5. Фриз фасада дома, который в народе прозвали "Дом с писателями", представляет собой композицию из 19 барельефов - повторяющихся фигур А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого в античных одеждах, а также припавших к ним муз и Аполлона. Происхождение фриза до сих пор точно не установлено, несмотря на многолетние изыскания специалистов.
Интересную историю имеет и доходный дом Ф. Плевако на Новинском бульваре, 18а. Его фасад украшают яркие панно из майолики, выполненные по эскизам Михаила Врубеля. Всю керамическую плитку, которая использовалась для облицовки доходного дома, изготовили в Абрамцевской гончарной мастерской, принадлежавшей меценату и промышленнику Савве Мамонтову. Во время строительства здания Мамонтов подарил панно адвокату Федору Плевако в знак благодарности за успешную защиту в суде и оправдательный приговор.
Доходный дом З. А. Перцовой (Соймоновский проезд, 1) получил у горожан прозвище "Дом-сказка". Проект не имеет аналогов по выразительному сочетанию мотивов европейской готики и русского зодчества XVII века. Русское влияние заметно в таких деталях, как кованая решетка над остроконечным щипцом или оформление теремков-балконов, один из которых получил собственное имя "Сон царевны". Керамические панно на фасаде изображают сюжеты из славянской мифологии: на одном из них божество Ярило наблюдает за битвой Быка и Медведя - животных, символически связанных с Перуном и Велесом.
Задумав построить доходный дом, Петр Перцов объявил закрытый конкурс на создание проекта здания, а в жюри собрал комиссию выдающихся архитекторов и художников: Федор Шехтель, Виктор Васнецов, Василий Суриков, Сергей Соловьев, Василий Поленов, Илларион Иванов-Шиц. В конкурсе выиграл брат Виктора Васнецова Аполлинарий, но заказчик доверил работу художнику Сергею Малютину, занявшему второе место.