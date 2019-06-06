Кудрин видит проблемы в жилищном строительстве при переходе на эскроу-счета

"Наш Минстрой говорит, что мы постараемся не снизить объемы строительства при переходе на новый порядок, что будет очень трудно, конечно, - отметил Кудрин. - На этом пути много еще нерешенных вопросов".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил сомнение о возможности сохранить объемы жилищного строительства при переходе застройщиков на эскроу-счета. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу РБК .

Он указал, что на 20 мая количество одобренных заявок на кредиты застройщикам находится на низком уровне. "Из 1 тыс. 300 заявок по всей стране от застройщиков только 14% утверждено, остальные находятся на рассмотрении или там уже большое количество отказов застройщикам, которые не имеют достаточных гарантий, и им нельзя этот кредит выдать", - пояснил глава Счетной палаты.

По его словам, правительство пока не решило, что делать с застройщиками, которым отказано в предоставлении кредита. "Что они будут делать? Пока не решено. А у них уже были объемы, планы. Они уже даже деньги собирались начинать собирать, и они вынуждены будут прекратить эту деятельность", - добавил Кудрин.

Переход на новую систему

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договору долевого участия.