Власти Липецкой области будут согласовывать с жителями любой объект "точечной застройки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области будут выносить на рассмотрение жителей вопросы, связанные с любой "точечной застройкой" в уже сложившихся городских районах. Об этом сообщил в четверг ТАСС временно исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Теперь любая "точечная застройка" должна согласовываться с жителями уже сложившихся городских районов, и без их разрешения объекты возводиться не будут", - сказал он. Артамонов признал, что проблема такой застройки на территории области существует, и в ней сейчас пытаются разобраться как власти, так и сотрудники правоохранительных органов.

В качестве примера врио главы администрации региона привел жилой комплекс "Авангард" в Липецке, где застройщиком "были допущены серьезные нарушения". "Окончательное решение в этом споре примет только суд, при необходимости юридическая поддержка жителям будет предоставлена", - сказал Артамонов. Он отметил, что сейчас стройка приостановлена, а для контроля за процессом исправления всех допущенных нарушений установлена веб-камера. Кроме того, по его словам, региональная прокуратура по обращениям граждан проводит проверку законности выдачи разрешения на строительство жилого комплекса.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.