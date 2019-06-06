Курская область реализует нацпроект "Жилье и городская среда" за счет ипотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Курской области рассчитывают достичь показателей национального проекта "Жилье и городская среда" за счет инструментов ипотечного кредитования, сообщил ТАСС в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио главы региона Роман Старовойт.

"У нас большая проблема с платежеспособностью населения, стоимость 1 кв. м в Курской области одна из самых низких в ЦФО. Это связано, в том числе с размером среднемесячной заработной платы в регионе. Безусловно, без ипотеки нам какого-то дополнительного импульса придать в части реализации проекта [нацпроекта "Жилье и городская среда"] очень сложно", - сказал собеседник агентства.

По словам врио главы региона, в области уже используются различные инструменты ипотечного кредитования, готовятся к применению и новые. Также анализируется успешный опыт соседних регионов в части реализации программы индивидуального жилищного строительства.

"Хорошо сейчас работает ДОМ.РФ и все инструменты, которые сейчас есть, применяются либо мы готовим их к применению, иначе нам реализовать эту программу, а она указана как национальная цель в майском указе, будет просто невозможно", - отметил Старовойт.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.