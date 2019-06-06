Мутко заявил, что востребованность продаж новостроек через эскроу сдержит цены на жилье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Востребованность продаж жилья в новостройках с применением счетов эскроу способна сдержать рост цен на недвижимость. Такое мнение высказал в четверг вице-премьер Виталий Мутко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"С 1 июля на новые проекты [долевое участие] может быть дороже, потому что будет банковский кредит, но мы смотрим за ценами, мы попробуем их немножко сдерживать <...> Мы приняли такую программу-стимул, которая сегодня будет выделять деньги на создание микрорайонов, то есть мы попробуем взять на себя инфраструктуру инженерную, строительство социальных объектов <...> И второй момент. Чем больше людей придут в проект и положат деньги на эскроу-счет, тем дешевле будет… потому что эти деньги будут в обеспечение идти", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать подорожания долевого строительства для потребителей.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.