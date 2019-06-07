Регионы РФ намерены снижать ставки по ипотеке и помогать гражданам в получении кредитов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти российских регионов рассматривают различные варианты для увеличения числа выданных ипотечных кредитов - для этого в субъектах планируют договариваться с банками о снижении ставок по ипотеке и финансово поддерживать граждан, желающих обзавестись жильем. О том, как повысить интерес россиян к ипотечным кредитам, главы регионов России рассказали ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Губернаторская ипотека

Стимулирование ипотечного кредитования, отмечают главы российских регионов, важно не только для поддержки граждан и увеличения доступности жилья. В регионах строительная отрасль, в частности, жилищное строительство, является важным сегментом экономики.

"Это самый большой мультипликатор в экономике: каждый квадратный метр требует простых вещей - стула, стола, паркета, потолка, светильников, сантехники. Все это производится, как правило, местными производителями, [в каждом регионе] есть большой рынок отделочных работ. Мы заинтересованы, чтобы ставка [по ипотеке] снижалась, а ипотечный рынок расширялся", - сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев. Самым распространенным механизмом повышения доступности жилья является субсидирование граждан. Глава Ульяновской области Сергей Морозов рассказал, что в регионе с 2015 года действует проект "Губернаторская ипотека". Он предусматривает предоставление из бюджета 150 тыс. рублей единовременной социальной выплаты для оплаты гражданами части первоначального взноса при получении ипотечного кредита. В проекте участвуют работники государственных и муниципальных учреждений, сотрудники IT-компаний. Всего с сентября 2015 года средства были предоставлены почти 1,3 тыс. семей, 185 семей смогут благодаря этому механизму улучшить свои жилищные условия в этом году.

Аналогичная программа создана в Томской области. Как сообщил губернатор Сергей Жвачкин, ее участники, молодые семьи и молодые ученые, могут сами выбрать - получить частичную компенсацию процентной ставки в размере 4% или первоначального взноса в размере 10%. Деньги на компенсацию выделяют из областного и муниципальных бюджетов, а также из средств застройщиков.

О мерах поддержки думают и в Тверской области. "Мы сформировали специальные программы для тех семей, у которых на момент наличия ипотеки родились дети. Это будут дополнительные средства, которые будут направлены на субсидирование ставки, прежде всего, для молодых семей и семей с новорожденными", - сказал губернатор Игорь Руденя. Он добавил, что областные власти рассмотрят возможность снижения ставки по ипотечным кредитам за счет собственных средств с учетом основного приоритета - улучшения демографической ситуации.

Программу субсидирования ипотечных ставок для молодых специалистов - работников бюджетной сферы разрабатывают и в Севастополе. Как уточнил губернатор Дмитрий Овсянников, в первый год субсидии планируется предоставить не менее ста бюджетникам, затем это число должно возрасти. Власти Орловской области в 2019 году предусмотрели около 20 млн рублей для компенсации ипотечных кредитов. По словам главы региона Андрея Клычкова, в регионе прорабатывается вопрос снижения процентной ставки по ипотеке. Так, Сбербанк готов снизить ее на 3%, обсуждается этот вопрос и с ВТБ.

Индивидуальное строительство

Помимо помощи в получении ипотеки на квартиры, региональные власти обсуждают возможности поддержки индивидуального жилищного строительства.

"В 2020 году мы запустим некоторые региональные программы, например, "Молодая семья", чтобы поддержать [граждан] в части не только квартир, но и строительства индивидуального жилья. Это очевидно, это назрело, и до конца годы мы сформулируем эти программы, чтобы стимулировать рождаемость и ввод 1 млн кв. м жилья к 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда", - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он также поддержал идею выдавать ипотеку на строительство индивидуальных домов и высказался за снижение ставки по ипотеке: "Как минимум на 0,5-0,75% нужно снижать ставку по ипотеке, потому что высокой динамики в ипотечном кредитовании мы не видим".

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил применять эскроу-счета для поддержки индивидуального жилищного сопровождения. "Сейчас в рамках эскроу-счетов, банки делают казначейское сопровождение всех платежей, то есть, даже выдавая кредиты, они не дают деньги на руки: приносишь счет на оплату услуг, банк оплачивает конкретный счет. Если этот механизм применять при индивидуальном жилищном строительстве - при покупке бруса, шифера, либо готовых проектов - тогда будут минимизированы риски того, что человек возьмет деньги, залезет в долги, дом не построит и еще с кредитом останется", - пояснил он.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов и вовсе считает, что не ипотека, а в принципе строительство и ввод нового жилья является более актуальной проблемой: "[В области] очень много аварийного жилья, при этом жилья не хватает не только бюджетникам, но и государственным служащим, а, главное - детям-сиротам. Эту проблему нужно решать за счет строительства нового жилфонда". Носов отметил, что нехватка жилья негативно отражается на укомплектовании предприятий специалистами.

В Костромской области наоборот вторичный рынок недвижимости переполнен, но тем не менее не все граждане обеспечены жильем. "Есть большая категория населения, для которой доступность жилья сегодня невысока, - это молодые люди, молодые специалисты, молодые семьи. Мы отрабатываем вопросы, чтобы для них запустить наши региональные программы, которые мы практикуем около пяти лет и которые себя хорошо зарекомендовали, речь идет о жилищных кооперативах. Практика показала, что стоимость кооперативного жилья на 30-40% ниже, чем коммерческого", - рассказал глава региона Сергей Ситников.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев считает, что было бы правильно двигаться в сторону специальных ипотечных программ для учителей, врачей, чтобы они приезжали в села, закреплялись. "На ипотеку люди имеют достойную и пролонгированную во времени заработную плату. Наверное, задача, в том числе и региональных властей, состоит в том, чтобы создать рабочие места, обелить зарплату, тогда и рынок ипотеки пойдет [в рост]", - полагает он.

Ипотека по нацпроекту

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.

Согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда", одной из его задач является формирование системы ипотечного кредитования со ставкой ниже 8%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.