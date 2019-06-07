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ПМЭФ-2019

Греф прогнозирует снижение ипотечных ставок

Глава Сбербанка затруднился назвать конкретные сроки перехода к "психологически важной" ставке в 8%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка России Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке, однако затрудняется назвать конкретные сроки.

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"Ставки будут идти вниз, вопрос - каким темпом и сколько лет займет переход к психологически важной цифре - 8%", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Снижение средней ставки по ипотеке до 7,9% годовых к 2024 году является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". При этом число кредитов, выдаваемых на покупку жилья на первичном рынке, в 2024 году должно составить 1,13 млн.

В рамках прoекта планируется развивать рынoк ипoтечных ценных бумаг, перевести жилищнoе кредитoвание в электрoнный вид, а также развивать нoвую систему финансирования жилищнoгo стрoительства. Финансирования этoт федеральный прoект не предусматривает.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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