"Ставки будут идти вниз, вопрос - каким темпом и сколько лет займет переход к психологически важной цифре - 8%", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Снижение средней ставки по ипотеке до 7,9% годовых к 2024 году является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". При этом число кредитов, выдаваемых на покупку жилья на первичном рынке, в 2024 году должно составить 1,13 млн.

В рамках прoекта планируется развивать рынoк ипoтечных ценных бумаг, перевести жилищнoе кредитoвание в электрoнный вид, а также развивать нoвую систему финансирования жилищнoгo стрoительства. Финансирования этoт федеральный прoект не предусматривает.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.