В Липецкой области в течение июня начнется переселение жителей из аварийных домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области до 1 июля начнут переселение жителей из аварийных домов, ключи владельцам первой квартиры в Липецке передадут в торжественной обстановке. Об этом рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области в 2019 году предстоит расселить 90 квартир в аварийных домах. Для этого власти планировали применить механизм выдачи сертификатов, чтобы люди самостоятельно выбрали новое жилье, а при выборе квартиры у крупного регионального застройщика получили скидку.

"Программа по расселению аварийного жилья колоссально актуальна для региона. Первую квартиру мы должны торжественно расселить до первого июля. Есть большие проблемы: первая - цена за квадратный метр, которая берется из статистики и не отражает реального положения дела: 33 тыс. рублей, хотя по региону уже 47 тыс. рублей", - рассказал Артамонов.

Он отметил, что в регионе необходимо переселить из аварийного жилья тысячи человек, а до конца 2019 года в новое жилье переедут всего лишь десятки из них. "На два года - 350 млн рублей, что там можно расселить? Но мы нашли решение", - добавил Артамонов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.