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ПМЭФ-2019

Правительство поручило Фонду дольщиков заняться челябинским застройщиком "Радуга"

Застройщик привлек средства порядка 800 дольщиков в строительство жилья и перестал исполнять свои обязательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства получил поручение заняться проблемой дольщиков челябинского застройщика "Радуга". Об этом сообщил ТАСС руководитель фонда, гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник в кулуарах ПМЭФ в пятницу.

"Компания "Радуга" частично страховалась в фонде, поэтому мы будем заходить. Такое поручение правительством нам дано, мы докладывали Виталию Леонтьевичу Мутко об этой тяжелой ситуации", - сказал он.

Челябинский застройщик привлек средства порядка 800 дольщиков в строительство жилья и перестал исполнять свои обязательства, уточнил Плутник. "Мы сейчас говорим про отдельный случай. У "Радуги" шесть домов, в четырех начато строительство, в двух - не начато, при том, что большая часть квартир уже продана", - пояснил руководитель фонда. На оценку проблемы и поиска пути решения потребуется время, добавил он.

В целом в Челябинской области имеется большой объем накопленных проблем с дольщиками, также указал Плутник. "Это накопленная проблема Челябинской области, и также при формировании специальной программы правительства мы будем этим заниматься", - заключил собеседник агентства.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияЧелябинская областьПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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