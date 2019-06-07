ДОМ.РФ проведет ревизию всех домов с сорванными сроками сдачи в Ленобласти до 1 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ (ранее - Агентство ипотечного жилищного кредитования - прим. ТАСС) проведет ревизию хода строительства всех жилых домов в Ленинградской области с сорванными сроками сдачи в эксплуатацию до 1 сентября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам переговоров губернатора Александра Дрозденко и гендиректора Дом.рф Александра Плутника на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"До 1 сентября в Ленинградской области Дом.рф намерен завершить ревизию всех проблемных строек региона", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В пресс-службе отметили, что в регионе ожидают, что после ревизии федеральный бюджет предоставит софинансирование на достройку таких объектов. "Если до этого времени Министерство финансов РФ не утвердит возможные объемы федерального финансирования, достройка объектов начнется за счет средств, предусмотренных на софинансирование Ленинградской областью <…> Администрация Ленинградской области подтвердила готовность выделить до 2 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

На эти средства в первую очередь планируется начать достройку объектов с наибольшим числом дольщиков, в частности, домов группы компаний "Норманн".

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что наибольшее число обманутых дольщиков на сегодня зарегистрировано в Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае. Ранее также сообщалось, что власти Ленинградской области разработали схему по достройке проблемных объектов - их завершением занимаются две организации - АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" (ДКРТ ЛО) и Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК).

Эти организации будут безвозмездно принимать от застройщика всю документацию на дом и сам недостроенный объект и заниматься его завершением. Дрозденко ранее отмечал, что такая схема позволит застройщику избавиться от проблемного актива, не доводить компанию до банкротства, а дольщики, в свою очередь, получат жилье. Также власти региона намеревались привлекать частных инвесторов для достройки объектов по той же схеме.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.