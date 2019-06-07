Минстрой рассматривает вопрос о включении апартаментов в общую статистику жилстроительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минстрой России прорабатывает вопрос о том, чтобы учитывать апартаменты в общей статистике объемов строительства жилья. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель министра Никита Стасишин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Занимаемся сейчас определением статуса апартаментов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы строящиеся апартаменты могли учитываться в объеме ввода. Сейчас они не учитываются", - сказал замминистра.

Стасишин добавил, что апартаменты могут изменить статистику объемов ввода жилья и показать реальную картину положения дел в отрасли, так как зачастую в крупных городах апартаменты выступают полноценной альтернативой многоквартирному жилью.

"Это даст нам немного, [прирост] порядка 2,5 млн кв. м по году, но каждый метр нам сегодня важен", - подчеркнул Стасишин.

Апартаменты имеют статус нежилых помещений, при этом продаются с использованием договоров долевого участия. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги ЖКХ и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.