Губернатор Кузбасса предложил застройщикам проектировать в новостройках спортзалы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил застройщикам пересмотреть проекты возводимых домов и предусмотреть на их цокольных этажах помещения под спортивные залы, в которых дети могли бы заниматься спортом.

"В тех домах, которые строятся сейчас по нацпроекту ["Жилье и городская среда"], цокольный этаж должен быть 2,4 метра, должны быть залы тренировочные, тренер дворовый, в каждом новом доме. Ребенок, как только вышел на улицу, должен попасть в руки тренера дворового, из этой "дворовой" школы он должен дальше идти в наши спортивные секции", - сказал Цивилев ТАСС после подписания соглашения между правительством Кузбасса и Министерством спорта РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В департаменте строительства Кузбасса ТАСС сообщили, что застройщики постараются учесть данные особенности проектирования при разработке концепций новых жилых микрорайонов. Подобная практика уже применялась на некоторых из ранее вводимых объектах жилищного строительства.

В этом году объемы ввода нового жилья в Кузбассе должны быть увеличены на 18% в сравнении с показателями прошлого года - до 760 тыс. кв. м. Такую цель власти региона поставили в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". В настоящий момент введено в эксплуатацию уже 26% от запланированных объемов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.