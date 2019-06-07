В Кировской области намерены создать кластер деревянного домостроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют создать в регионе кластер деревянного домостроения и реализовывать проекты по созданию деревянных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), школ и образовательных культурно-спортивных центров. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава региона Игорь Васильев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Прорабатываем с Министерством промышленности и торговли РФ регистрацию домостроительного кластера. [Для его создания] у нас все есть, есть крупные домостроительные предприятия с мировым именем, якорным резидентом кластера планирует выступить компания "Хольц Хаус" - известный в регионе производитель клееного бруса. Но мы не дожидаемся регистрации кластера, продвигаем идеи, связанные с деревянным домостроением, сертифицируем в качестве типового проекта для повторной реализации [проект деревянной] школы, который можно будет реализовать в небольших городах", - сказал Васильев.

Он пояснил, что проект школы на 250 учащихся передан на госэкспертизу Кировской области, строительство планируется в селе Пасегово Кирово-Чепецкого района.

"У нас уже есть положительный опыт возведения [деревянных] ФАПов, первый из них был построен в Лузском районе. В 2019 году планируется построить ФАП в деревне Зайцевы Котельничского района и селе Елгань Унинского района", - сказал Васильев. По словам губернатора, строительство зданий из дерева позволит снизить себестоимость квадратного метра общей площади.

По данным областного министерства лесного хозяйства, концепция развития деревянного домостроения в Кировской области до 2030 года предусматривает реализацию проектов по изготовлению деревянных каркасных зданий, в которых разместятся фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы, участковые пункты полиции. Производством деревянных домов в регионе занимаются порядка 25 организаций, в том числе в рамках инвестпроектов в области освоения лесов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.