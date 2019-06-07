Якушев: требования к застройщикам жилья будут снижаться после перехода на счета эскроу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ограничения, которые накладывает на застройщиков закон о долевом строительстве, должны быть отменены после перехода на проектное финансирование. Об этом на сессии по реформе строительной отрасли Петербургского международного экономического форума заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Все ограничения в отношении застройщиков вводились, когда они напрямую привлекали средства дольщиков. Сейчас этого не будет, и нужно давление с застройщиков снять. Как только начнется история с проектным финансированием, ограничения надо убирать", - сказал Якушев.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия.

Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщал, что по старым правилам будет достраиваться после 1 июля около 70% начатого жилья. Все проекты, реализующиеся с прямым привлечением средств дольщиков, будут завершены за два года.