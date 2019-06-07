Жителей двух домов в Москве впервые досрочно переселят по программе реновации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Жители двух пятиэтажек на юге Москвы, которые должны были переехать не раньше третьей волны программы реновации, смогут досрочно получить новые квартиры благодаря строительству Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Жители двух домов в Южном административном округе смогут досрочно получить новые квартиры по программе реновации. Изначально они должны были переехать не раньше третьей волны переселения. Однако при подготовке проекта южного участка Большой кольцевой линии метро был проработан вариант, предусматривающий досрочное расселение и снос этих зданий. В ходе дальнейшей проработки проекта было принято решение дать жителям возможность получить новые квартиры уже сейчас, вне зависимости от того, затронет ли строительство метро прилегающую к их домам территорию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что досрочное переселение жителей по программе реновации пройдет впервые.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, для переселения жителей этих домов подобраны две новостройки, в которых уже живут участники программы реновации. И новые дома уже получили положительные отклики. "Квартиры здесь больше, в них сделана отделка комфорт-класса, а сами здания располагаются в экологичных и благоустроенных районах. При переезде новоселы получат не только более комфортное, но и более дорогостоящее жилье: стоимость недвижимости увеличится на сумму от 2 до 5 млн рублей, в зависимости от количества комнат", - сказал Левкин.

Всем жителям будут оказаны консультации по юридическим вопросам и обеспечена помощь в организации переезда. "Переселение будет проходить по решению самих жителей и исключительно добровольно. При желании они смогут дождаться появления нового жилья в своем районе", - добавил Левкин.