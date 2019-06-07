В ДОМ.РФ заявили, что банки конкурируют на рынке проектного финансирования застройщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Конкуренция между банками уже сформировалась на рынке проектного финансирования жилищного строительства, хотя ранее этот сегмент занимал незначительную часть бизнеса кредитных организаций. Об этом на сессии "Реформа строительной отрасли. Переход на новый механизм жилищного строительства" рассказал председатель правления Банка ДОМ.РФ, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

"Банки действительно борются за застройщиков, и конкуренция между лидерами банковского сектора и, например, нашим банком очень высока. Этот сегмент стал таким конкурентным, поскольку здесь нет разницы в стоимости фондирования банков, она у всех одинаковая, поэтому все банки в равном положении и конкуренция усиливается", - сказал Федорко.

Он напомнил, что ДОМ.РФ ранее разработал механизм гарантирования по кредитам застройщикам. По словам Федорко, этот механизм будет востребован в регионах, где местные банки вынуждены конкурировать с крупными организациями за привлечение застройщиков.

"Есть механизм гарантий, который позволит региональным банкам, мелким и средним организациям конкурировать с крупными наравне. В регионах, где местные банки лучше знают локальный рынок, это будет востребовано", - сказал Федорко.

По данным Банка России, на сегодня опыт работы с банками имеют 1000 застройщиков из 5000, работающих в стране. Предоставлять кредиты застройщикам и работать по эскроу уполномочены 99 российских банков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.