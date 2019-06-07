Сбербанк предоставит 80 млрд рублей на проекты удмуртского застройщика "Комос-строй"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сбербанк и строительная компания Удмуртии "Комос-строй" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о финансировании проектов застройщика на сумму 80 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"В рамках Петербургского международного экономического форума Сбербанк и "Комос-строй" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве <…> На строящиеся объекты девелопера банком будет выделено финансирование в размере 80 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились о стратегическом партнерстве и взаимодействии в развитии строительного комплекса Удмуртской Республики. "Для нас, как крупнейшего банка России, важно взаимодействие с надежными, заслуживающими доверия застройщиками. Соглашение Сбербанка и "Комос-строй" открывает новые возможности для строительной отрасли Удмуртии на пути к переходу к новой системе проектного финансирования", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента Сбербанка Владимира Ситнова.

Основатель строительной компании Андрей Осколков отметил, что на данный момент в ее портфеле более 30 проектов в различной степени готовности. Необходимый объем их финансирования составляет около 100 млрд рублей. Согласно данным с сайта застройщика, компания строит около 4,5 тыс. квартир в 20 домах, которые находятся в разных районах Ижевска, Воткинске и Завьяловском районе Удмуртии.

"Комос-строй" один из первых в России застройщиков, который начал применять новую для отрасли систему проектного финансирования. "Первые договоры долевого участия с применением счетов эскроу мы заключили уже в 2018 году", - цитирует его пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.