ЦБ предложил ввести субсидирование ставки при проектном финансировании застройщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Банк России предложил ввести субсидирование процентной ставки при проектном финансировании застройщиков жилья. Об этом на сессии "Реформа строительной отрасли. Переход на новый механизм жилищного строительства" сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.

"Что касается субсидирования процентной ставки, тут мы такое предложение внесли. Если застройщик относится к малому и среднему бизнесу, то мы предлагаем предоставить возможность включения банка, который будет его кредитовать, в соответствующий список. И банк будет получать субсидированную процентную ставку для кредита застройщика. Застройщик в свою очередь будет получать кредит по более низкой ставке, что снизит его расходы", - сказала Полякова.

Она добавила, что всего на сегодня право осуществлять проектное финансирование застройщиков и работать по эскроу есть у 99 банков.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.