Регионы до 15 июля представят Минстрою первые данные по качеству городской среды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Регионы направят в Минстрой до 15 июля 2019 года первые данные, которые будут учитываться при оценке индекса качества городской среды. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

Правительство опубликовало перечень индикаторов оценки индекса 25 марта. Список состоит из 36 позиций, которые включают в себя благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан. Индекс будет рассчитываться ежегодно. Его значения позволят определить развитие городской среды, а эти показатели, в свою очередь, будут влиять на размер субсидии из бюджета РФ на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Несколько параметров у нас будет основываться на базе форм статистической отчетности. Мы с Росстатом разрабатываем формы статотчетности для индекса. Еще по ряду показателей мы сделали запрос в субъекты Российской Федерации, чтобы они подготовили выборку только по городам, по каждому из 1117. Субъекты до 15 июля должны представить информацию, будем ее обрабатывать", - сказал Егоров.

Он также уточнил, что при оценке качества городской среды будут учитываться данные сервисов Google, Яндекс, 2ГИС, а также социальных сетей. В частности, планируется отслеживать наиболее популярные общественные пространства с помощью опубликованных пользователями фотографий.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.