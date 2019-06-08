Глава Кубани заявил, что самовольная застройка в Сочи приобрела большой размах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Незаконное строительство в Сочи, которое приобрело серьезные масштабы, можно остановить только жесткими мерами - сносом домов и наказанием недобросовестных застройщиков, сообщил в субботу ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Кондратьев ранее заявлял, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года в регионе снесены 372 строения. В Сочи суды признали незаконными постройками, подлежащими сносу, 54 объекта строительства.

"Самострой должен быть снесен, и застройщик должен понимать неотвратимость того, что все, что он построил вне закона, будет снесено. В противном случае мы никогда их не остановим. Сегодня мы можем говорить о том, что уровень самостроев в Сочи приобрел какой-то невиданный размах. Я не буду делать выводы почему, это задача правоохранительных органов", - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты и власти, и сами покупатели недвижимости.

Проблема с самостроями на Кубани

В 2016 году суды на Кубани вынесли 144 решения о принудительном сносе незаконно возведенных объектов на территории региона. Ранее специалисты приступили к сносу 54 объектов строительства в Сочи, которые признаны судами незаконными постройками. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявлял, что министерство следит за ситуацией со сносом самовольных построек в Краснодарском крае. По его словам, власти должны включиться в решение вопросов и не допустить ситуации, когда люди останутся без жилья.

Среди таких проблемных объектов жилой комплекс "Арт Лайт Сити", который должен был представлять собой шесть трехэтажных зданий, однако по факту было возведено восемь пятиэтажек, которые застройщик пытался узаконить через суд. Суд постановил сохранить объект в таком виде, однако решение было вынесено без представителя администрации, в связи с чем власти подали апелляцию и суд отменил решение. Другой объект - дома на улице Белорусской, которые также признаны судом самовольными постройками и подлежат сносу, хотя в 2018 году их признали законными. По данным мэрии, объекты возведены с нарушением градостроительных и строительных норм, нельзя гарантировать безопасность жизни людей, проживающих там.

Власти Сочи для решения проблем собственников незаконно построенных домов, подлежащих сносу, приняли решение сформировать рабочие группы.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.