Мутко допустил перезапуск жилищной программы для молодых семей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Программа поддержки приобретения или строительства жилья для молодых семей может быть перезапущена. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ в понедельник.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы еще раз вернуться к поддержке молодой семьи. Может быть, мы в ближайшее время вернемся к этой теме и перезапустим программу стимулирования", - сказал он.

Мутко отметил, что, благодаря государственному субсидированию, семьи получают возможность брать ипотеку под 6% годовых, на Дальнем Востоке - под 5%.

Ранее проверка Счетной палаты показала, что из 219 тыс. молодых семей, которые являются участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы, лишь 14 тыс. в год получают реальную помощь. При этом в 2018 году объем господдержки составил 4,3 млрд рублей.