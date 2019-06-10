Мутко предложил создать социальные арендные дома в столицах регионов России

"Мы попробуем во всех как минимум столицах субъектов РФ построить по одному как минимум социальному такому арендному жилью, чтобы молодой человек, семья или специалист, который приехал в этот регион, мог спокойно прийти, арендовать это жилье и спокойно жить", - сказал Мутко в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ в понедельник.

По словам Виталия Мутко, программа будет запущена через институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Социальное жилье будет строиться по примеру арендного дома, введенного в эксплатацию в Москве.

Мутко обратил внимание на большой спрос на арендное жилье в РФ. "Сегодня в аренде у граждан страны находится 110 млн кв. м, но они арендуют частным образом у граждан напрямую жилье", - добавил он.

Во время посещения 31 мая единого сервисного центра ДОМ.РФ в Воронеже Мутко высказал мнение, что арендная программа должна быть доступна для широкого круга арендаторов. Вице-премьер отметил, что развитие рынка аренды поможет исполнению нацпроекта "Жилье и городская среда".