Мутко предложил создать социальные арендные дома в столицах регионов России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко предложил построить социальные арендные дома в административных центрах всех российских регионов.
"Мы попробуем во всех как минимум столицах субъектов РФ построить по одному как минимум социальному такому арендному жилью, чтобы молодой человек, семья или специалист, который приехал в этот регион, мог спокойно прийти, арендовать это жилье и спокойно жить", - сказал Мутко в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ в понедельник.
По словам Виталия Мутко, программа будет запущена через институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Социальное жилье будет строиться по примеру арендного дома, введенного в эксплатацию в Москве.
Мутко обратил внимание на большой спрос на арендное жилье в РФ. "Сегодня в аренде у граждан страны находится 110 млн кв. м, но они арендуют частным образом у граждан напрямую жилье", - добавил он.
Во время посещения 31 мая единого сервисного центра ДОМ.РФ в Воронеже Мутко высказал мнение, что арендная программа должна быть доступна для широкого круга арендаторов. Вице-премьер отметил, что развитие рынка аренды поможет исполнению нацпроекта "Жилье и городская среда".