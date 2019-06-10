Якушев: решение о проведении конкурса благоустройства раз в три года еще не принято

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Окончательное решение по периодичности проведения Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и сельских поселений еще не принято. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Вопрос по срокам проведения конкурса благоустройства еще обсуждается, окончательное решение еще не принято. Сначала нужно посмотреть, как регионы реализуют проекты 2018 и 2019 года, и в процессе мы придем к правильному решению. Хотя, если проводить конкурс сразу на три года, мы сможем перейти от краткосрочного к среднесрочному планированию", - сказал Якушев на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр добавил, что иногда работы в области строительства и благоустройства могут занимать больше года, который отведен на реализацию проектов по условиям конкурса. "Поэтому хотелось бы планировать больше, чем на один год. А можно часть из выделенных на конкурс 5 млрд рублей запустить вперед на три года, а другую часть оставить для тех регионов-победителей, которые не успели начать реализацию проектов. Мы проанализируем опыт прошедших двух лет проведения конкурса и тогда сформируем верное решение", - отметил он.

Ранее министерство рассматривало вопрос о проведении конкурса раз в три года, чтобы муниципалитеты эффективнее планировали работы по благоустройству. Конкурс проводился в 2018 и 2019 годах, каждый год по 80 городов-победителей получили федеральные средства общей суммой 5 млрд рублей на реализацию своих проектов. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.