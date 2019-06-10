Росреестр разъяснил, как упростится регистрация сделок с долевой собственностью

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Участники долевой собственности с 31 июля 2019 года могут не получать нотариальное удостоверение сделок при отчуждении или ипотеки своих долей по одной сделки. Такое разъяснение изменений в 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" приводится в сообщении пресс-службы Росреестра.

"С 31 июля 2019 года не требуется нотариальное удостоверение сделок при отчуждении или ипотеки всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. Не требуется также нотариально удостоверять договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемые с кредитными организациями. При этом, по общему правилу, сделки по отчуждению или договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению", - говорится в сообщении Росреестра.

В пресс-службе также добавили, что введенные изменения позволят участникам общей долевой собственности сэкономить время и средства при отчуждении и ипотеке имущества. По данным Росреестра, на 31 марта 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано 65,4 млн прав общей долевой собственности физических лиц.

Изменения в 218-ФЗ связаны в том числе с так называемыми "ипотечными каникулами", уточняется в сообщении. Первого мая 2019 года президент подписал закон, предоставляющий гражданам право требовать послабление по ипотечным жилищным кредитам в случае трудной жизненной ситуации. Это закон внес изменения в ст. 42 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".