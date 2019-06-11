Показатели по капремонту в регионах будут учтены при оценке достижения национальных целей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Выполнение капитального ремонта в регионах будет учитываться при оценке достижения национальной цели об улучшении жилищных условий 5 млн россиян ежегодно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Будем учитывать капремонт в ряде показателей - будем смотреть через капитальный ремонт, как улучшаются жилищные условия россиян", - сказал он в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.