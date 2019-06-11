Мутко допустил разработку механизмов узаконивания жилого самостроя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Российское законодательство могут дополнить статьи, позволяющие легализовать жилые самострои, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Может и в Градкодексе, может быть, в исполнительных документах. Мы посмотрим, сейчас сложно сказать. Но я изучал эту тему, в принципе есть механизмы, дающие возможность даже незаконную постройку привести в соответствие с законом. Но самое главное - это вопрос безопасности", - сказал он в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

Мутко добавил, что наиболее остро эта проблема сейчас стоит в Краснодарском крае, где без разрешительной документации возводились многоквартирные дома.

"В том же Сочи, человек выходил на стройплощадку, не имея ни одного разрешения, и на первой линии береговой линии начинал стоить дом. Конечно, мне непонятно, как люди покупали это жилье, не видя никаких разрешений, а некоторые сразу по пять квартир, чтобы потом сдавать, это же бизнес. А теперь они начинают говорить о том, что наши права нарушаются. Поэтому, конечно, здесь это непростой вопрос. Я в ближайшее время планирую посетить Сочи. Мы еще раз посмотрим там нашу правоприменительную и законодательную практику", - добавил вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум проводился с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.