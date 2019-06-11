Якушев: степень готовности домов для освобождения от эскроу можно определять до 1 октября

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Оценка соответствия строящихся домов критериям неприменения эскроу может проводиться до 1 октября 2019 года, сообщил во вторник журналистам министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев по итогам всероссийского совещания по вопросам перехода на проектное финансирование. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

"Первое июля - это срок, когда должны быть представлены документы по степени готовности домов. Но до этого момента не было указано, на какую дату мы должны определить степень готовности. Учитывая, что строительный период у нас заканчивается где-то 1 октября и наступает период, когда предоставляется вся необходимая информация с точки зрения отчетности, это как раз будет тот период, когда застройщики предоставят документы в контролирующие органы. Это все логично и объективно. Поэтому предварительно пока мы склоняемся к тому, что этой отсечкой будет готовность объекта на 1 октября, по которой контролирующие органы либо кадастровые инженеры будут оценивать готовность этого объекта", - сказал Якушев.

Как сообщал ТАСС, 22 апреля 2019 года правительство РФ утвердило критерии, соответствие которым позволяет строящимся жилым проектам не переходить на работу по эскроу с 1 июля 2019 года. Согласно документу, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более. Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15%. Для системообразующих организаций, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. В этом случае степень строительной готовности объекта может составлять 6%.