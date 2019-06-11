Московские застройщики в преддверии перехода на эскроу накопили на счетах 350 млрд рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московские застройщики в преддверии изменений системы финансирования жилищного строительства в России, которые произойдут с 1 июля 2019 года, накопили на своих банковских счетах 350 млрд рублей, сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы видим, что у застройщиков на счетах большие остатки. Я так понимаю, что наши застройщики готовятся, в случае если у них не получится с 1 июля получить проектное финансирование в банках <...> 350 млрд рублей собрано, и в стройку они в ближайшие месяц-два не пойдут, <...> как я понимаю, они эти остатки собирают, чтобы получить более выгодные условия по кредитованию, показать более ликвидными себя", - сказал он на Всероссийском совещании по долевому строительству.

По мнению заммэра, власти Москвы должны собрать рабочую группу с представителями банков, чтобы оценить использование этих средств. "Будем просить в рамках рабочей группы с банками эти вопросы обсуждать", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что с 1 июля в Москве примерно 60% застройщиков - это более 120 тыс. договоров долевого участия и свыше 20 млн кв. м недвижимости - будет работать по старой схеме. Около 36% застройщиков перейдут на использование счетов эскроу. "Примерно 218 разрешений на строительство - 36%, почти на 12 млн кв. м и на 20 тыс. договоров долевого участия перейдут на счета эскроу", - добавил Хуснуллин.

С 1 июля 2019 года по ряду российских проектов не будет возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".