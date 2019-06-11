Гендиректор ДОМ.РФ: около 95% застройщиков перейдут на эскроу без сложностей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Примерно 95% строительных компаний, которые с 1 июля должны начать работу по проектному финансированию, перейдут на новую систему без сложностей. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на всероссийском совещании Минстроя.

"Порядка 95% застройщиков никаких проблем испытывать не будут. Конечно, нужно уделить внимание тем субъектам, где жилищное строительство особенно развивается. Но в целом большинство российских застройщиков надежны", - сказал Плутник.

Он отметил, что процентная ставка по кредитам застройщикам не будет превышать 7%. "Ставка у каждого будет своя, но мы видим, что средняя ставка составит порядка 5-7% против действующих сегодня 12% и выше", - сказал Плутник.

Гендиректор ДОМ.РФ добавил, что строительная и банковская отрасли готовы к переходу на проектное финансирование.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.