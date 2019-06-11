Власти Москвы ожидают более 300 заявлений о достройке без эскроу до 1 июля

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают получить 340 обращений от застройщиков на достройку зданий без использования счетов эскроу от застройщиков до 1 июля текущего года, когда в России произойдет изменение системы финансирования жилищного строительства. Об этом сообщила во вторник руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"На сегодняшний день примерно 150 заявлений подали застройщики. И еще 190 у нас на ближайшие две недели записались в график. Остальные пока готовят документы. В день мы принимаем порядка 30 комплектов документов, это то, что мы можем физически оформить, посмотреть, то что смогут зафиксировать Росреестр и Мосгосстройнадзор", - сказала Пятова.

В пресс-службе Москомстройинвеста пояснили, что, если у застройщика заключено не менее 10% договоров долевого участия в строящемся объекте (расчет ведется от реализуемой площади, указанной в проектной декларации), то он может и после 1 июля приносить заявление на достройку объекта по старой схеме.

В мае сообщалось, что с 3 июня 2019 года Москомстройинвест начнет выдавать заключения, которые позволяют застройщикам привлекать денежные средства дольщиков без использования счетов эскроу. Заключения будут выдаваться в соответствии с ранее поданными заявлениями.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля на работу по эскроу должны перейти все строящиеся проекты, за исключением тех, что соответствуют утвержденным правительством РФ критериям. Критерии строительной готовности установлены на уровне 30%, объема привлеченных средств дольщиков - на уровне 10%. Для проектов в рамках договоров о развитии застроенной территории или комплексного освоения территории степень готовности составляет 15%, и 6% - для системообразующих предприятий с объемом текущего строительства 4 млн кв. м на территории минимум четырех регионов.