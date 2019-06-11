Мутко назвал сложным предложение депутата о беспроцентных кредитах застройщикам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко назвал сложным механизм предоставления беспроцентных кредитов застройщикам, о котором упоминал депутат Николай Николаев.

Ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что застройщикам, столкнувшимся с трудностями при получении проектного финансирования, нужно предоставить поддержку, в том числе беспроцентные займы.

"Такое предложение рассматривалось у президента. Но это сложный механизм, сложно реализуемый. Если фонд защиты будет давать беспроцентные ссуды, у нас очередь будет [из застройщиков]. И как определить, кому давать [беспроцентный займ]?" - заявил вице-премьер журналистами после заседания в Национальном объединении строителей.

Вице-премьер напомнил, что ставка по кредиту для застройщиков будет зависеть от ставки рефинансирования, общей макроэкономической ситуации и от количества заключенных договоров с открытыми эскроу-счетами. "Нам нужно объяснить, что чем больше они [граждане] принесут на эскроу-счета, тем процентная ставка по кредиту [для застройщиков] будет меньше", - объяснил вице-премьер.