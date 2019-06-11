Мутко призвал строителей формировать положительный имидж отрасли

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания, посвященного готовности к переходу застройщиков жилья на проектное финансирование, призвал строителей совместно с властями начать работу по формированию положительного имиджа строительной отрасли. Об этом сообщила пресс-служба зампреда правительства.

Вопрос стереотипов вокруг строительной отрасли затрагивался в ходе совещания ассоциацией "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ). Среди тезисов ассоциацией выделялись утверждения: "все застройщики нечисты на руку", "получают сверхприбыли", "находятся в тени". Вместе с тем доля проблемных объектов в строительстве составляет 6%, рентабельность большинства проектов не превышает 15%, а отрасль занимает третье-четвертое место по величине отчислений в региональные бюджеты, было отмечено в ходе презентации, представленной на совещании.

"Чаще напоминайте гражданам, вашим настоящим и потенциальным покупателям, что строительство вносит важный вклад в экономику страны, создает комфортную среду их проживания. А новый механизм финансирования должен защитить их от рисков. Мы с вами вторгаемся в повседневную жизнь каждого человека. Поэтому изменение образа строителя в медиапространстве - это одна из важных задач", - сказал вице-премьер.

В совещании приняли участие представители Минстроя, Центробанка, уполномоченных банков, руководители крупных строительных компаний страны.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.