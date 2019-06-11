В Минстрое Карелии объяснили, почему часть домов не попала в программу расселения жилья

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июня. /ТАСС/. Часть аварийных домов в Карелии не попала во второй этап всероссийской программы расселения аварийного жилья в период с 2019 по 2025 годы из-за слабой работы местных властей по информированию граждан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя Карелии.

"В последнее время звучат вопросы, почему в некоторых районах так мало домов попали в действующую программу. Причиной тому является слабая разъяснительная работа органов местного самоуправления в предыдущие годы: население плохо информировано о том, как признать дом аварийным и об основных механизмах программы", - сообщили в пресс-службе.

По данным доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, Карелия попала в список регионов, где есть проблемы с расселением из аварийного жилья. Омбудсмену граждане жаловались на несоблюдение сроков расселения и на то, что некоторые аварийные дома не были включены в очередь на смену жилищных условий.

Как пояснили в пресс-службе Минстроя региона, в новый этап программы расселения из аварийного жилья вошли дома, признанные таковыми с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

"Минстрой республики призывает граждан активнее участвовать в процедуре признания жилых домов аварийными. За консультативной помощью можно обратиться в министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии в отдел расселения аварийного жилья. Кроме того, на сайте министерства функционирует раздел, посвященный действующей программе. В нем размещена инструкция по признанию домов аварийными, разъяснения по действию программы и текущие документы", - отметили в министерстве.

Из бюджета республики в 2019 году выделили 10 млн рублей на устранения технологических ошибок в новых домах, построенных в рамках предыдущего этапа программы. В Пряже, Матросах, Шелтозере, Рускеале и Сортавале в ходе эксплуатации новоселы начали жаловаться на брак, например, в работе вентиляции и системы отопления. Неполадки уже устранили в домах в Матросах, Шелтозере и Рускеале.