Минстрой опроверг сообщения о переносе на 1 октября перевода застройщиков на эскроу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минстрой опроверг сообщения о том, что переход на новую модель финансирования строительной отрасли откладывается с 1 июля на 1 октября 2019 года.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что перевод застройщиков на новый механизм финансирования могут перенести на 1 октября.

"С 1 июля на 1 октября ничего не переносится. Сейчас обсуждается дата, когда будет опущен шлагбаум о предоставлении заключений о строительной готовности. С 1 июля деньги граждан не смогут привлекаться напрямую, если вы не выдадите заключение о соответствии застройщика", - заявил заместитель министра Никита Стасишин на селекторном совещании с регионами под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ.

Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.