Мутко потребовал изымать у регионов неиспользованные для дольщиков федеральные земли

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко потребовал изымать у регионов федеральные земли, которые были им переданы для решения проблемы обманутых дольщиков, если участки не используются для этих целей. Об этом он заявил в четверг на селекторном совещании с губернаторами в правительстве.

"Все такие протоколы поднимайте и изымайте назад земли, продавайте их с аукциона", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что правительство по просьбе регионов безвозмездно отдает участки в качестве поддержки для решения проблем граждан, чьи права при строительстве жилья были нарушены. "Если что-то не выполняется, изымайте земли и [выставляйте] на следующую комиссию, на торги", - добавил Мутко.

Ранее в ходе совещания к вице-премьеру обратился генеральный директор "ДОМ.РФ" Александр Плутник, который указал на то, что в работе используются лишь немногие земельные участки из нескольких тысяч гектаров, переданных для решения проблем обманутых дольщиков.