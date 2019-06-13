{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мутко потребовал изымать у регионов неиспользованные для дольщиков федеральные земли

Вице-премьер отметил, что правительство безвозмездно отдает участки в качестве поддержки для решения проблем граждан

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко потребовал изымать у регионов федеральные земли, которые были им переданы для решения проблемы обманутых дольщиков, если участки не используются для этих целей. Об этом он заявил в четверг на селекторном совещании с губернаторами в правительстве.

"Все такие протоколы поднимайте и изымайте назад земли, продавайте их с аукциона", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что правительство по просьбе регионов безвозмездно отдает участки в качестве поддержки для решения проблем граждан, чьи права при строительстве жилья были нарушены. "Если что-то не выполняется, изымайте земли и [выставляйте] на следующую комиссию, на торги", - добавил Мутко.

Ранее в ходе совещания к вице-премьеру обратился генеральный директор "ДОМ.РФ" Александр Плутник, который указал на то, что в работе используются лишь немногие земельные участки из нескольких тысяч гектаров, переданных для решения проблем обманутых дольщиков.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
Кабмин готов направить средства на поддержку индивидуального жилищного строительства
По словам вице-премьера Виталия Мутко, до конца года на эти цели правительство может выделить до 500 млн рублей
Читать полностью