Власти Подмосковья планируют достроить социальные объекты Urban Group до конца 2022 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют завершить строительство 20 социальных объектов обанкротившегося девелопера Urban Group до конца 2022 года, об этом сообщила журналистам в четверг министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

"На сегодняшний день все социальные объекты, которые необходимы для потребностей тех домов [девелопера Urban Group], которые будут достраиваться, <...> взял на себя регион, он будет их финансировать <...> Социальные объекты планируется достроить в 2022 году", - сказала Федотова.

Она отметила, что всего предполагается достроить 20 социальных объектов, среди которых и школы. Строительство жилых комплексов Urban Group подмосковные власти планируют завершить до конца 2021 года.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством в июле 2018 года утверждена дорожная карта по восстановлению прав дольщиков Urban Group, согласно которой мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть завершены до декабря 2022 года.