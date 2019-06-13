Ввод нежилой недвижимости в Подмосковье за четыре месяца 2019 года вырос на 25%

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Ввод нежилой недвижимости на территории Московской области с января по апрель текущего года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила журналистам в четверг министр жилищной политики региона Инна Федотова.

"На фоне снижения объема ввода жилья прогресс есть во вводе нежилых объектов. Если брать периоды I кварталов 2018 года и 2019 года, то мы, соответственно, увидим, что ввод нежилой недвижимости возрастает достаточно намного. Это же можно сказать и о выдаче разрешительных документов на строительство как жилья, так и нежилья. Если на жилье объем падает, то на нежилье он возрастает. Таким образом, наша основная задача заключается в том, чтобы сбалансировать и жилье, и нежилье, чтобы появлялись рабочие места", - сказала Федотова.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, с января по апрель текущего года в Подмосковье было введено 994 тыс. кв. м нежилой недвижимости, что больше результатов аналогичного периода прошлого года на 25%.

Из материалов также следует, что за четыре месяца текущего года наблюдается снижение объема ввода жилья на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию чуть менее 2 млн кв. м жилой недвижимости, всего до конца года в Подмосковье планируют ввести 4,6 млн кв. м жилья.