Фонд ЖКХ выделит Псковской области более 160 млн рублей на модернизацию инфраструктуры

ПСКОВ, 13 июня. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) выделит Псковской области более 160 млн рублей на модернизацию инфраструктуры. Средства будут направлены на реконструкцию систем теплоснабжения на территории Пскова, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Фонд ЖКХ одобрил первую заявку Псковской области на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет порядка 268 млн рублей, в том числе средства фонда - около 161 млн рублей, областного и муниципального бюджетов - по 53,6 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на эти средства планируется реконструировать котельную в Пскове мощностью 16,75 МВт, построить блочно-модульную котельную мощностью 4,7 МВт. Кроме того, в городе будет проложено порядка 3 км теплотрасс. Работы предполагается начать в 2019 году, а завершить к 2021 году.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что рассчитывает получить порядка 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей, канализации и водоочистных сооружений за счет сотрудничества с Фондом ЖКХ.

Вопрос о реконструкции коммунальных сетей для региона имеет важное значение, так как степень физического износа объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры в Псковской области достигает 78%. Это самый высокий показатель среди субъектов Северо-Западного федерального округа. Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщал, что Псковской области необходимо около 5 млрд рублей для того, чтобы обеспечить качественную работу систем водоснабжения в муниципалитетах региона.