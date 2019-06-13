Минстрой: дедлайн для готовности домов без эскроу после 1 июля не противоречит реформе

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". 22 апреля 2019 года правительство утвердило критерии, соответствие которым позволяет строящимся жилым проектам не переходить на работу по эскроу с 1 июля 2019 года. Согласно документу правительства, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более.

"Такой дедлайн не противоречит сути реформы долевого строительства, так как продажи дольщикам квартир в домах с недостаточной строительной готовностью с 1 июля 2019 года будут остановлены. Крайний срок подачи документов застройщиком о строительной готовности проекта будет определен в весеннюю сессию, мы готовим поправки. Пока в качестве дедлайна рассматривается дата 1 октября. Таким образом, с 1 июля до даты, которая вскоре будет определена, застройщики смогут продолжить строительство, но без привлечения средств граждан, чтобы довести строительную готовность проектов до 30%", - сказал он.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Установка дедлайна для застройщиков по строительной готовности домов, которые не перейдут на счета эскроу, на срок 1 июля, не противоречит сути реформы долевого строительства. Такое мнение высказал ТАСС заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.

Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15% - для системообразующих организаций, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. В этом случае степень строительной готовности объекта может составлять 6%.

В июне 2019 года глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что по итогам совещания с регионами предложено рассмотреть окончательную дату, на которую застройщик, продавший до 1 июля 10% договоров долевого участия, сможет подать властям заявление о 30% готовности дома. Выполнение этих двух критериев является обязательным для того, чтобы застройщик мог достроить дом без перехода на продажи через счета эскроу. При этом деньги дольщиков после 1 июля 2019 года привлекать по старым правилам такой застройщик не сможет.

Отсрочка поможет застройщикам

Введение дедлайна поможет безболезненно перейти на новую систему финансирования жилищного строительства, полагают эксперты, опрошенные ТАСС. Фактически предложение означает, что с 1 июля в новостройках с низкой степенью готовности временно остановятся продажи по старой схеме через прямые договоры, и их застройщики в оставшееся время будут активно вести строительные работы, чтобы показать до 1 октября объем строительства достаточен для того, чтобы не переходить на счета эскроу, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. "Перенос условного дедлайна существенно снизит вероятность возникновения новых проблемных объектов и расширит перечень новостроек, которые смогут остаться под старыми правилами - под такую возможность попадут, к примеру, объекты с готовностью на 1 июля 20-25%", - сказал он.

Таким образом, практически все застройщики, которые в настоящее время возводят жилье, получают возможность завершить строительство по старым правилам, отмечает глава Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин. "Даже без этой поправки называлась цифра в районе 70-80% в плане количества домов, которые будут достроены после 1 июля без перехода на эскроу. С такой поправкой 90-95% всех строящихся в настоящее время жилых домов избегнут перехода", - сказал он. Эксперт указывает, что просто возведение бетонной "коробки" дома без коммуникаций, крыши и отделки уже считается строительной готовностью в 33-48%, такой объем вполне выполним в течение трех месяцев.

Возможность в плановом режиме достигнуть 30% степени готовности за счет собственных средств позволит надежным строительным компаниям сохранить темпы работы и объемы сдаваемого жилья, плавно переходя на систему эскроу по новым проектам, сообщил Максим Федорченко, координатор Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) по Сибирскому федеральному округу. В некоторых регионах показать 30% готовности к 1 июля сложно из-за климата - основной объем работ приходится на летние месяцы и начало осени, сказала председатель Самарской гильдии строителей Любовь Аристова.

При этом, финансовый директор ГК "Гранель" Дмитрий Адушев полагает, что перенос сроков поможет совсем немногим девелоперам. "До 1 июля все же необходимо продать по ДДУ не менее 10% квартир. Так что перенос является позитивной новостью только для тех застройщиков, кто не успел достроить свои дома до необходимого показателя, но успел заключить ДДУ с достаточным количеством дольщиков. На ценах, я думаю, это не отразится, либо отразится совсем незначительно, поскольку данная "отсрочка" поможет единичным проектам, корпусам", - сказал он.