В очереди на получение жилья в Магаданской области стоят около 2 тыс. семей

МАГАДАН, 14 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. семей стоят в очереди на получение жилья в Магаданской области, часть из них можно обеспечить за счет вторичного жилья, но в отдаленных селах это можно сделать только за счет строительства нового жилого фонда, сообщили ТАСС в пятницу в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики региона.

Вице-премьер Виталий Мутко 13 июня заявил, что выполнение целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" может оказаться под вопросом из-за снижения объемов ввода жилья по итогам января-апреля текущего года в ряде регионов России. По его словам, снижение объемов жилищного строительства более чем на 50% произошло в четырех регионах: Магаданской область, Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Республике Алтай.

"В регионе существует потребность в новом жилье. В очереди стоят ориентировочно одна-две тысячи семей на получение жилья в Магаданской области, часть из них можно обеспечить за счет вторичного жилья. Но в национальных отдаленных селах вторички нет, там надо только строить. <...> Экспертно - это около 10 тыс. кв. м в год. Зимой и весной были проведены работы по подготовке проектно-сметной документации, и уже сегодня началась работа по строительству 7,4 тыс. кв. м жилья на берегу бухты Нагаева", - рассказали в министерстве.

В 2018 году общий ввод жилья по Магаданской области составил 4,345 тыс. кв. м жилья, что на 32,5% меньше уровня 2017 года. Весь ввод обеспечен только за счет строительства индивидуальных жилых домов. Средства бюджетов всех уровней на строительство многоквартирных жилых домов в 2018 году не направлялись, и по этой причине общий объем ввода жилья в регионе был минимальным с 2005 года.

В 2019 году в Магадане планируется сдать многоквартирный жилой дом на 1,3 тыс. кв. м, индивидуальные застройки на 5,7 тыс. кв. м, а также начать строительство многоквартирных домов в бухте Нагаева.