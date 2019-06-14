"Мосотделстрой № 1" проверит состояние крупного московского долгостроя "Академ палас"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Конкурсный управляющий застройщика крупного московского долгостроя - жилого комплекса (ЖК) "Академ палас" подписал договор о передаче функций технического застройщика компании "Мосотделстрой № 1". Это позволит начать обследование состояния конструкций объекта, чтобы возобновить строительство, сообщила в пятницу пресс-служба комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы (Москомстройинвест).

"Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика АО "ОСК" и АО "Мосотделстрой № 1" подписали договор, который позволит городскому застройщику возобновить первоочередные работы на объекте", - процитировали в сообщении председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По данным пресс-службы, первоочередная задача технического заказчика - проведение торгов на техническое обследование жилого комплекса, "которое позволит определить реальное состояние конструкций объекта незавершенного строительства для последующей корректировки проектной документации".

Пятова добавила, что обязательства по завершению комплекса, права и земельный участок передадут "Мосотделстрой № 1" в судебном порядке в рамках дела о банкротстве предыдущего застройщика.

"Академ палас", инвестконтракт на возведение которого был заключен в 2003 году, попал в число московских долгостроев, которые мэрия решила завершить за счет средств города. В отношении руководства застройщика жилого комплекса - АО "ОСК" - в ноябре 2016 года возбуждено уголовное дело за мошенничество. Строительные работы на ЖК "Академ палас" не ведутся с июля 2014 года. Сейчас конкурсный управляющий формирует реестр требований участников строительства ЖК.