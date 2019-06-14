Около 230 не учтенных ранее аварийных домов выявили в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Около 230 ранее не учтенных аварийных домов, подлежащих расселению, выявлено в Архангельской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области совместно с прокуратурой проводятся мероприятия по выявлению не учтенных в адресной программе многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом до 1 января 2017 года. По предварительным данным, в результате проведенных мероприятий выявлено более 230 таких домов", - сказали в пресс-службе.

Информацию о ранее не учтенных многоквартирных домах планируется направить в правительство РФ для определения источников финансирования для их расселения.

По данным доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, Архангельская область попала в список регионов, где есть проблемы с расселением из ветхого и аварийного жилья. Жители жаловались омбудсмену на несоблюдение сроков расселения и на то, что некоторые аварийные дома не были включены в очередь на смену жилищных условий.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, с 2013 по 2018 год переселение из аварийного жилья велось по региональной программе, на которую было направлено 9,8 млрд рублей. Было расселено 964 аварийных домов, переселено более 15,5 тыс. граждан.

Объем финансирования программы по переселению на 2019-2025 годы составляет более 22 млрд рублей. Предусмотрено расселение 1651 многоквартирного дома, в которых проживают 26 тыс. человек. Перечень домов был сформирован по данным муниципальных образований Архангельской области в январе 2019 года.