Минстрой намерен стимулировать максимально быструю достройку жилья без эскроу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минстрой России намерен стимулировать максимально быструю достройку жилья без применения проектного финансирования. Об этом журналистам в пятницу сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Сейчас застройщики получают заключения о соответствии критериям [неприменения эскроу], а затем будет жесткий контроль со стороны Минстроя и ДОМ.РФ. Мы будем стимулировать субъекты на максимально быструю достройку тех проектов, которые могут завершаться по старым правилам ", - сказал Якушев, не уточнив подробностей.

Ранее на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Минстроя уточнил, что все проекты по старым правилам должны быть достроены за два года.

Министр также отметил, что перед регионами поставлена задача обеспечить максимально быструю оценку соответствия проектов критериям неприменения эскроу, чтобы не затягивать сроки их строительства.

22 апреля 2019 года правительство утвердило критерии, соответствие которым позволяет строящимся жилым проектам не переходить на работу по эскроу с 1 июля 2019 года. Согласно документу правительства, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более. Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15%. Для системообразующих организаций, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. В этом случае степень строительной готовности объекта может составлять 6%.