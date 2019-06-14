Мутко поручил Фонду дольщиков достроить два проблемных объекта в Калмыкии

ЭЛИСТА, 14 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко поручил Фонду защиты прав дольщиков достроить два проблемных дома № 52 и № 50 в девятом микрорайоне города Элиста.

"Мы приняли решение за счет ресурсов правительства РФ достроить эти два дома. Так как проектной документации нет, надо еще раз обследовать дома. Фонд защиты прав дольщиков сюда зайдет, изымет [объекты], заменит конкурсного управляющего, заберет всю документацию. В течение одного-двух месяцев эта работа развернется. Параллельно Фонд выберет местного подрядчика", - заявил он в пятницу в ходе рабочего визита в регион.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца 2020 года. Он добавил, что необходимо провести экспертизу домов и оформить их в качестве объектов незавершенного строительства.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме, проходившем 6-8 июня, Мутко рассказал, что общая площадь недостроенного жилья обманутых дольщиков по всей России на сегодняшний день составляет около 14,4 млн кв. м, проблема касается свыше 200 тыс. семей. Он добавил, что речь идет о 2028 домах в 73 субъектах РФ.

Правительство РФ выделило Фонду дольщиков 16 млрд рублей для достройки проблемных объектов в 37 субъектах России с наименьшим количеством долгостроев.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее пяти миллионам семей.