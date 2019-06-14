Набиуллина: снижение ключевой ставки закрепит тенденцию на снижение ставок по ипотеке

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 7,5%, принятое в пятницу, закрепит тенденцию на снижение ставок по кредитам и ипотеке. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"В апреле - мае ряд крупных банков сократил ставки по отдельным депозитным продуктам, также начали снижаться ставки по ипотечным кредитам. Принятое сегодня решение о снижении ключевой ставки, тот сигнал, который мы дали, закрепит эти тенденции", - сказала она.

Набиуллина добавила, что ЦБ не видит "пузыря" в потребительском кредитовании и ипотеке.